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Интернет-тариф от компании Простор Телеком

ДОМИНО-АКТИВ – 1

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Акция
действительно

Акция «Сезон»!

В течение 3-х первых месяцев абонентская плата составляет 300 руб/мес (900 руб за 3 месяца), по окончании 3-го месяца абонент вносит оплату согласно выбранному тарифу.

Оплата должна производиться за три месяца (единовременно).

Акция не продлевается, не суммируется с остальными акциями, не распространяется на действующих клиентов. Во время акции не действует услуга приостановления тарифа.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
400 ₽

Имеется возможность покупки абонемента:
- 6 месяцев - 2200 руб. (370 руб/мес),
- 12 месяцев - 4200 руб. (350 руб/мес),
- 18 месяцев - 5850 руб. (325 руб/мес)

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

WI-FI роутер TP Link WR 841N

Характеристики
Максимальная скорость на прием
25 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
25 Мбит/с

До 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет