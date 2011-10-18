Интернет-тариф от компании Новая Линия
ВИШНЕВЫЙ САД (Частные дома)
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 100 ₽
- Оборудование
- Бесплатно
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» - 140 рублей в месяц.