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Интернет-тариф от компании Новая Линия

ВИШНЕВЫЙ САД (Частные дома)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 100 ₽
Оборудование
Бесплатно
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» - 140 рублей в месяц.