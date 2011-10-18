Интернет-тариф от компании Простор Телеком
ДОМИНО-СКОРОСТЬ – 2
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Акция
действительно
Акция «Сезон»!
В течение 3-х первых месяцев абонентская плата составляет 300 руб/мес (900 руб за 3 месяца), по окончании 3-го месяца абонент вносит оплату согласно выбранному тарифу.
Оплата должна производиться за три месяца (единовременно).
Акция не продлевается, не суммируется с остальными акциями, не распространяется на действующих клиентов. Во время акции не действует услуга приостановления тарифа.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 55 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
790 ₽
Имеется возможность покупки абонемента:
- 6 месяцев - 4200 руб. (700 руб/мес),
- 12 месяцев - 7080 руб. (590 руб/мес),
- 18 месяцев - 10080 руб. (560 руб/мес)
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
WI-FI роутер TP Link WR 841N
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 55 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
55 Мбит/с
До 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет