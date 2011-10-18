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Интернет-тариф от компании Простор Телеком

ДОМИНО-СКОРОСТЬ – 3

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Акция
действительно

Акция «Сезон»!

В течение 3-х первых месяцев абонентская плата составляет 300 руб/мес (900 руб за 3 месяца), по окончании 3-го месяца абонент вносит оплату согласно выбранному тарифу.

Оплата должна производиться за три месяца (единовременно).

Акция не продлевается, не суммируется с остальными акциями, не распространяется на действующих клиентов. Во время акции не действует услуга приостановления тарифа.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 65 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
990 ₽
  • 6 месяцев - 5400 руб. (900 руб/мес),
  • 12 месяцев - 9480 руб. (790 руб/мес),
  • 18 месяцев - 12420 руб. (690 руб/мес)
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

WI-FI роутер TP Link WR 841N

Характеристики
Максимальная скорость на прием
65 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
65 Мбит/с

До 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет