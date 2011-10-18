Акция «Сезон»!

В течение 3-х первых месяцев абонентская плата составляет 300 руб/мес (900 руб за 3 месяца), по окончании 3-го месяца абонент вносит оплату согласно выбранному тарифу.

Оплата должна производиться за три месяца (единовременно).

Акция не продлевается, не суммируется с остальными акциями, не распространяется на действующих клиентов. Во время акции не действует услуга приостановления тарифа.