Интернет-тариф от компании ДОМ Вайфай
Комплект Max-3 с безлимитными тарифом
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи 3G, 4G/LTE
- стоимость подключения 16990 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- 3G
- 4G/LTE
- Стоимость подключения
-
16 990 ₽
В стоимость комплекта включено:антенный блок, высокоскоростной модем, Wi-Fi роутер, установка и настройка оборудования
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Антенный блок, высокоскоростной модем, Wi-Fi роутер, установка и настройка оборудования
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
Точные показатели скорости определяются в выезде на адрес и тесте сигнала
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Передача данных осуществляется с помощью антенны, которая устанавливается на крыше или фасаде дома или коттеджа. Сигнал поступает с базовой станции, антенна принимает его и транслирует на специальный модем. Возможности сигнала позволяют организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера и подключить к ней компьютеры и мобильные устройства.