Передача данных осуществляется с помощью антенны, которая устанавливается на крыше или фасаде дома или коттеджа. Сигнал поступает с базовой станции, антенна принимает его и транслирует на специальный модем. Возможности сигнала позволяют организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера и подключить к ней компьютеры и мобильные устройства.