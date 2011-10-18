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Интернет-тариф от компании ДОМ Вайфай

Комплект Max-3 с безлимитными тарифом

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи 3G, 4G/LTE
  • стоимость подключения 16990 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • 3G
  • 4G/LTE
Стоимость подключения
16 990 ₽

В стоимость комплекта включено:антенный блок, высокоскоростной модем, Wi-Fi роутер, установка и настройка оборудования

Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Антенный блок, высокоскоростной модем, Wi-Fi роутер, установка и настройка оборудования

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

Точные показатели скорости определяются в выезде на адрес и тесте сигнала

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Передача данных осуществляется с помощью антенны, которая устанавливается на крыше или фасаде дома или коттеджа. Сигнал поступает с базовой станции, антенна принимает его и транслирует на специальный модем. Возможности сигнала позволяют организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера и подключить к ней компьютеры и мобильные устройства.