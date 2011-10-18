Интернет-тариф от компании Дом.ru
Интернет 2
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 30 ₽
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
30 ₽
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 495 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Доступ к самым популярным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с
- ТВ на смартфоне планшете или компьютере (90 каналов 2 устройства без дополнительной платы)
- Бесплатный городской Wi-Fi