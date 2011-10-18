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Интернет-тариф от компании Дом.ru

Интернет 1

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 30 ₽
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
30 ₽
Абонентская плата
350 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 495 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Доступ к самым популярным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с
  • ТВ на смартфоне планшете или компьютере (90 каналов на 1 устройстве без дополнительной платы)
  • Бесплатный городской Wi-Fi