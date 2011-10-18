Интернет-тариф от компании Дом.ru
Пакет XS
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно
Услуги «Мультирум» и «Мультискрин» бесплатно при подключении
Экономьте от 2400 ₽ рублей в год
Услуга «Мультирум» — Дом.ru TV на второй телевизор
Мобильное телевидение Дом.ru TV to Go — 90 телеканалов бесплатно для клиентов Дом.ru TV
Трехдневный Телеархив
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 30 ₽
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
30 ₽
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Приставка Дом.ru TV Mini или CAM-модуль
19 HD-каналов
- Количество каналов
- 107 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD