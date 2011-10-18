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Интернет-тариф от компании Дом.ru

Пакет S

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Услуги «Мультирум» и «Мультискрин» бесплатно при подключении

Экономьте от 2400 ₽ рублей в год

Услуга «Мультирум» — Дом.ru TV на второй телевизор
Мобильное телевидение Дом.ru TV to Go — 90 телеканалов бесплатно для клиентов Дом.ru TV
Трехдневный Телеархив

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 30 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
30 ₽
Абонентская плата
630 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Приставка Humax 9000 или приставка Дом.ru TV Mini или CAM-модуль — 10 руб/мес

19 HD-каналов

Количество каналов
107 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD