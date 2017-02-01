Собери свой личный пакет

Выберите условия, которые подойдут лично вам. В стартовый пакет входит Интернет со скоростью до 30 Мбит/сек, 30 федеральных каналов. У Абонента есть 2 кубика, которые он бесплатно может заполнить скоростью 20 Мбит/сек и три бесплатных кубика для пакетов каналов.

В рамках зимней кампании новые Клиенты в «Конструкторе желаний» получают 2 подарочных новогодних кубика:

Скорость 100 Мбит/с

Пакет каналов 50 HD

на 6 месяцев с момента подключения кубика.

Дополнительные 3 кубика для настройки вашего ТП так же доступны и продолжают действовать!

Инновационный пакет-конструктор

Возможность самостоятельно создать тарифный план, отвечающий каждой потребности Клиента.

Это возможность менять ТП каждый день под свои предпочтения.

Это возможность контролировать свои расходы и платить только за то, чем действительно пользуешься.

Это более комфортное пользование услугами и максимум возможностей.

Итого целых 5 свободных кубиков для того чтобы создать свой уникальный тариф!

С 28.11.2016 абоненты ТП «Конструктор желаний» могут подключить себе любой из дополнительных кубиков всего за 1 руб/мес., на 12 месяцев!!!

Исключение составляют только платные пакеты каналов.

Подключение осуществляется через ЛК на сайте lk.domru.ru, а так же в АРМ в визарде управления конструктором.

По истечению 12 месяцев кубики будут отключены автоматически, а в течении года их можно будет менять.

Предложение будет действовать до 01.02.2017