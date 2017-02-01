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Интернет-тариф от компании Дом.ru

Конструктор желаний

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Акция
действительно с 01.11.2016 до 31.01.2017

Собери свой личный пакет

Выберите условия, которые подойдут лично вам. В стартовый пакет входит Интернет со скоростью до 30 Мбит/сек, 30 федеральных каналов. У Абонента есть 2 кубика, которые он бесплатно может заполнить скоростью 20 Мбит/сек и три бесплатных кубика для пакетов каналов.

В рамках зимней кампании новые Клиенты в «Конструкторе желаний» получают 2 подарочных новогодних кубика:

  • Скорость 100 Мбит/с
  • Пакет каналов 50 HD

на 6 месяцев с момента подключения кубика.

Дополнительные 3 кубика для настройки вашего ТП так же доступны и продолжают действовать!

Инновационный пакет-конструктор
Возможность самостоятельно создать тарифный план, отвечающий каждой потребности Клиента.

  • Это возможность менять ТП каждый день под свои предпочтения.
  • Это возможность контролировать свои расходы и платить только за то, чем действительно пользуешься.
  • Это более комфортное пользование услугами и максимум  возможностей.

Итого целых 5 свободных кубиков для того чтобы создать свой уникальный тариф!

С 28.11.2016 абоненты ТП «Конструктор желаний» могут подключить себе любой из дополнительных кубиков всего за 1 руб/мес., на 12 месяцев!!!

  • Исключение составляют только платные пакеты каналов.
  • Подключение осуществляется через ЛК на сайте lk.domru.ru, а так же в АРМ в визарде управления конструктором.
  • По истечению 12 месяцев кубики будут отключены автоматически, а в течении года их можно будет менять.

Предложение будет действовать до 01.02.2017

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 30 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
30 ₽
Абонентская плата
630 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

Скорость устанавливается абонентом

ПОДАРКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Скорость до 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Приставка Humax 9000 или приставка Дом.ru TV mini или CAM-модуль — 10 руб/мес

От 50 HD каналов, кол-во может быть установлено клиентом

Три пакета каналов подключаются бесплатно

Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD