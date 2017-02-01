Конструктор желаний
Собери свой личный пакет
Выберите условия, которые подойдут лично вам. В стартовый пакет входит Интернет со скоростью до 30 Мбит/сек, 30 федеральных каналов. У Абонента есть 2 кубика, которые он бесплатно может заполнить скоростью 20 Мбит/сек и три бесплатных кубика для пакетов каналов.
В рамках зимней кампании новые Клиенты в «Конструкторе желаний» получают 2 подарочных новогодних кубика:
- Скорость 100 Мбит/с
- Пакет каналов 50 HD
на 6 месяцев с момента подключения кубика.
Дополнительные 3 кубика для настройки вашего ТП так же доступны и продолжают действовать!
Инновационный пакет-конструктор
Возможность самостоятельно создать тарифный план, отвечающий каждой потребности Клиента.
- Это возможность менять ТП каждый день под свои предпочтения.
- Это возможность контролировать свои расходы и платить только за то, чем действительно пользуешься.
- Это более комфортное пользование услугами и максимум возможностей.
Итого целых 5 свободных кубиков для того чтобы создать свой уникальный тариф!
С 28.11.2016 абоненты ТП «Конструктор желаний» могут подключить себе любой из дополнительных кубиков всего за 1 руб/мес., на 12 месяцев!!!
- Исключение составляют только платные пакеты каналов.
- Подключение осуществляется через ЛК на сайте lk.domru.ru, а так же в АРМ в визарде управления конструктором.
- По истечению 12 месяцев кубики будут отключены автоматически, а в течении года их можно будет менять.
Предложение будет действовать до 01.02.2017
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 30 ₽
- скорость до 30 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
30 ₽
- Абонентская плата
- 630 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
30 Мбит/с
Скорость устанавливается абонентом
ПОДАРКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Скорость до 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Приставка Humax 9000 или приставка Дом.ru TV mini или CAM-модуль — 10 руб/мес
От 50 HD каналов, кол-во может быть установлено клиентом
Три пакета каналов подключаются бесплатно
- Количество каналов
- 50 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD