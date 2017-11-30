Интернет-тариф от компании TEL
Стабильный 10
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.11.2017
В случае пользования услугами в рамках выбранного тарифного плана свыше 18 месяцев и своевременного внесения платы за услуги, Абонент приобретает право выкупа оборудования (WiFi Роутер и ТВ приставка) по специальной цене – 1 рубль. Для осуществления выкупа Абонент оставляет заявку на выкуп через Систему обслуживания Абонентов или путем направления заявки Оператору почтой России/
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 249 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Маршрутизатор ASUS RT-AC66U
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
По желанию клиенту может быть подключено спутниковое телевидение НТВ-ПЛЮС
Условия:
* – Покупка за 9800 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 8600 руб. приставка * – Аренда за 270 руб/мес. Первый платеж — 1470 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 270 руб. за аренду приставки
По желанию клиента может быть подключено цифровое телевидение (IPTV)