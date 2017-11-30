По желанию клиенту может быть подключено спутниковое телевидение НТВ-ПЛЮС

Условия:

* – Покупка за 9800 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 8600 руб. приставка * – Аренда за 270 руб/мес. Первый платеж — 1470 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 270 руб. за аренду приставки

По желанию клиента может быть подключено цифровое телевидение (IPTV)