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Интернет-тариф от компании TEL

Стабильный 10

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.11.2017

В случае пользования услугами в рамках выбранного тарифного плана свыше 18 месяцев и своевременного внесения платы за услуги, Абонент приобретает право выкупа оборудования (WiFi Роутер и ТВ приставка) по специальной цене – 1 рубль. Для осуществления выкупа Абонент оставляет заявку на выкуп через Систему обслуживания Абонентов или путем направления заявки Оператору почтой России/

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
249 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Маршрутизатор ASUS RT-AC66U

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

По желанию клиенту может быть подключено спутниковое телевидение НТВ-ПЛЮС
Условия:
* – Покупка за 9800 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 8600 руб. приставка * – Аренда за 270 руб/мес. Первый платеж — 1470 руб.: 1200 руб. абонентский набор + 270 руб. за аренду приставки

По желанию клиента может быть подключено цифровое телевидение (IPTV)