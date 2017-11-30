«КОНТРАКТНЫЙ ТАРИФ»

В течение срока действия акции Абонент или лицо, желающее заключить договор на оказание услуг связи, имеет возможность подключить на выбор пакеты услуг от ООО «ТК ТЕЛ» и Оператора спутниковой связи ОАО «НТВ-ПЛЮС»

При подключении к тарифным планам «Стабильный 100», «Стабильный 70» Абонент дополнительно вносит единоразовую плату в размере 1200 рублей за оборудование ОАО «НТВ-ПЛЮС» (абонентский набор), из которых 600 рублей списываются с лицевого счета Абонента за активацию смарт-карты, 600 рублей зачисляются авансом на лицевой счет Абонента в ОАО «НТВ-ПЛЮС».

В случае пользования услугами в рамках выбранного тарифного плана свыше 18 месяцев и своевременного внесения платы за услуги, Абонент приобретает право выкупа оборудования (WiFi Роутер и ТВ приставка) по специальной цене – 1 рубль. Для осуществления выкупа Абонент оставляет заявку на выкуп через Систему обслуживания Абонентов или путем направления заявки Оператору почтой России.