Стабильный 100
«КОНТРАКТНЫЙ ТАРИФ»
В течение срока действия акции Абонент или лицо, желающее заключить договор на оказание услуг связи, имеет возможность подключить на выбор пакеты услуг от ООО «ТК ТЕЛ» и Оператора спутниковой связи ОАО «НТВ-ПЛЮС»
При подключении к тарифным планам «Стабильный 100», «Стабильный 70» Абонент дополнительно вносит единоразовую плату в размере 1200 рублей за оборудование ОАО «НТВ-ПЛЮС» (абонентский набор), из которых 600 рублей списываются с лицевого счета Абонента за активацию смарт-карты, 600 рублей зачисляются авансом на лицевой счет Абонента в ОАО «НТВ-ПЛЮС».
В случае пользования услугами в рамках выбранного тарифного плана свыше 18 месяцев и своевременного внесения платы за услуги, Абонент приобретает право выкупа оборудования (WiFi Роутер и ТВ приставка) по специальной цене – 1 рубль. Для осуществления выкупа Абонент оставляет заявку на выкуп через Систему обслуживания Абонентов или путем направления заявки Оператору почтой России.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 999 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
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Маршрутизатор ASUS RT-AC66U
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
Телевидение НТВ-ПЛЮС
ТВ-приставка
- Количество каналов
- 173 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD