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Интернет-тариф от компании QWERTY

Досрочное лето

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 16.05.2016 до 31.08.2016

Тариф «Досрочное лето» — Интернет летом на выгодных условиях

Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с и абонентской платой 333 руб. в месяц.

Срок действия тарифного плана – 6 календарных месяцев + период, оставшийся с момента подключения до конца первого расчетного периода.

По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Досрочное лето», автоматически переводится на тарифный план «Лето 2016», с абонентской платой 450 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с (если абонент не выбрал любой другой тарифный план, доступный для подключения).

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
333 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
140 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до 100 Mбит/сек.