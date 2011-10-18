Тариф «Досрочное лето» — Интернет летом на выгодных условиях

Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с и абонентской платой 333 руб. в месяц.

Срок действия тарифного плана – 6 календарных месяцев + период, оставшийся с момента подключения до конца первого расчетного периода.

По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Досрочное лето», автоматически переводится на тарифный план «Лето 2016», с абонентской платой 450 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с (если абонент не выбрал любой другой тарифный план, доступный для подключения).