Интернет-тариф от компании QWERTY
Досрочное лето
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 16.05.2016 до 31.08.2016
Тариф «Досрочное лето» — Интернет летом на выгодных условиях
Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с и абонентской платой 333 руб. в месяц.
Срок действия тарифного плана – 6 календарных месяцев + период, оставшийся с момента подключения до конца первого расчетного периода.
По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Досрочное лето», автоматически переводится на тарифный план «Лето 2016», с абонентской платой 450 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 100 Мбит/с (если абонент не выбрал любой другой тарифный план, доступный для подключения).
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 333 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до 100 Mбит/сек.