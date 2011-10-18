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Интернет-тариф от компании Подряд

Свои

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
    • Ночное ускорение до 100 Мбит/с: 23:00 - 17:01
    • Сервисы Google и YouTube до 100 Мбит/с бесплатно
    • Интернет всегда (даже при отрицательном балансе)
    • Файлообменная сеть
    • Камеры онлайн
    • Бесплатное IPTV