Интернет-тариф от компании Подряд
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Ночное ускорение до 100 Мбит/с: 23:00 - 17:01
- Сервисы Google и YouTube до 100 Мбит/с бесплатно
- Интернет всегда (даже при отрицательном балансе)
- Файлообменная сеть
- Камеры онлайн
- Бесплатное IPTV
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