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Интернет-тариф от компании НК-Нет

Безлимитный 300

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Стартовый платеж: 600 руб./мес.

Абонентская плата
300 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
25 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги
  • Скоростные выходные