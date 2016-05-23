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Интернет-тариф от компании МГТС

Летний Интернет

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 15.09.2016

Этим летом ты не устоишь!

Скоростной Интернет GPON – по суперцене:

60 Мбит/с за 190 руб/мес!

• Акция проводится с 23.05.2016 по 04.09.2016
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»
• Указанная стоимость услуги Домашний интернет действует до 30 сентября 2016 года. С 01 октября 2016 года стоимость услуги составит всего 390 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
190 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • – Услуга "Белый Интернет"
  • – Услуга "Компьютерная помощь"
  • – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе