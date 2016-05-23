Этим летом ты не устоишь!

Скоростной Интернет GPON – по суперцене:

60 Мбит/с за 190 руб/мес!

• Акция проводится с 23.05.2016 по 04.09.2016

• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»

• Указанная стоимость услуги Домашний интернет действует до 30 сентября 2016 года. С 01 октября 2016 года стоимость услуги составит всего 390 руб/мес