Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании МГТС

Летний Интернет + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 15.09.2016

Этим летом ты не устоишь!

Скоростной Интернет GPON и ТВ – по суперцене:

60 Мбит/с и цифровое телевидение за 260 руб/мес!

• Акция проводится с 23.05.2016 по 04.09.2016
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»
• Указанная стоимость услуги Домашний интернет действует до 30 сентября 2016 года. С 01 октября 2016 года стоимость услуги составит всего 535 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
260 ₽

Интернет — 190 руб/мес Цифровое ТВ — 70 руб/мес

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • 12 HD-каналов
  • Услуга «Мультирум» — подключение до 3 телевизоров в квартире

ТВ-приставка Huawei DN300 — аренда всего за 99 руб/мес

Количество каналов
131 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • – Услуга "Белый Интернет"
  • – Услуга «Компьютерная помощь»
  • – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе