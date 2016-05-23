Интернет-тариф от компании МГТС
Летний Интернет + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 15.09.2016
Этим летом ты не устоишь!
Скоростной Интернет GPON и ТВ – по суперцене:
60 Мбит/с и цифровое телевидение за 260 руб/мес!
• Акция проводится с 23.05.2016 по 04.09.2016
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»
• Указанная стоимость услуги Домашний интернет действует до 30 сентября 2016 года. С 01 октября 2016 года стоимость услуги составит всего 535 руб/мес
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
-
260 ₽
Интернет — 190 руб/мес Цифровое ТВ — 70 руб/мес
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi модем
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- 12 HD-каналов
- Услуга «Мультирум» — подключение до 3 телевизоров в квартире
ТВ-приставка Huawei DN300 — аренда всего за 99 руб/мес
- Количество каналов
- 131 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
- – Услуга "Белый Интернет"
- – Услуга «Компьютерная помощь»
- – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе