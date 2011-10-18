Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!

Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!

С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.

• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с

• Указанные условия действуют на постоянной основе