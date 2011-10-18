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Интернет-тариф от компании МГТС

МГТС Проект Армата

Акция
действительно с 17.05.2016 до 28.02.2019

Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!

Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!

С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.

• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с
• Указанные условия действуют на постоянной основе

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Суперскорость 500 Мбит/с для игры «Проект Армата» и 200 Мбит/с для остальных интернет-ресурсов

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Доступ к танковой онлайн игре "Armored Warfare: Проект Армата" даже при финансовой блокировке