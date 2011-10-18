МГТС Проект Армата
Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!
Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!
С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.
• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с
• Указанные условия действуют на постоянной основе
- подключение при помощи GPON
- скорость до 500 Мбит/с
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
Суперскорость 500 Мбит/с для игры «Проект Армата» и 200 Мбит/с для остальных интернет-ресурсов
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Доступ к танковой онлайн игре "Armored Warfare: Проект Армата" даже при финансовой блокировке