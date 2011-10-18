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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Выгодное лето 100

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Акция «Выгодное лето»

Потенциальный пользователь в результате участия в Акции получает право пользования услугой или Пакетом услуг «Домашний Интернет» и / или «Интерактивное телевидение» / "Цифровое телевидение" по Промо-тарифам в течение Промо-периода (90 календарных дней). Пакет - 299 руб/мес, Моно услуга - 199 руб/мес. По истечении Промо-периода тарификация Услуги или Пакета услуг производится в соответствии с Базовым или Специальным тарифным планом.

ПАКЕТ УСЛУГ (от 299 руб/мес) - только для НОВЫХ абонентов услуг Домашний Интернет и Интерактивное ТВ (подключаются 2 услуги одновременно).

МОНО-УСЛУГИ (от 199 руб/мес) могут подключить: НОВЫЕ абоненты услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ по промо-тарифу за 199 руб/мес

ДЕЙСТВУЮЩИЕ абоненты одной услуги Домашнего Интернета (ШПД) или Интерактивного ТВ (ТВ):
Абонент ШПД может доподключить ТВ по промо-тарифу 199 руб/мес
Абонент ТВ может доподключить ШПД по промо-тарифу 199 руб/мес

a. В акции Выгодное Лето (IPTV\ЦТВ) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции.

b. В акции Выгодное Лето (Интернет) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой Интернет активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой Интернет активной в период проведения акции.

c. В акции Выгодное Лето (пакетные предложения IPTV\ЦТВ) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор, расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор

Акционное предложение действительно до 30.09.2016 г.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
299 ₽

В течение первых 3-х месяцев, с 4-ого месяца — 800 руб/мес

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по акции «Выгодное оборудование»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка или TeleCARDS — 0 руб./мес. на 1 год, далее аренда по стандартной цене по акции «Выгодное оборудование»

Количество каналов
124 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
      • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
    • Промо «Управление просмотром» – 60 дней бесплатно, далее по действующим тарифам.
    • Попробуй «Идеальный HD» - первые 60 дней бесплатно, далее по тарифам
    • Месяц антивируса бесплатно