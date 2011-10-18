2 в 1 Выгодное лето 100
Акция «Выгодное лето»
Потенциальный пользователь в результате участия в Акции получает право пользования услугой или Пакетом услуг «Домашний Интернет» и / или «Интерактивное телевидение» / "Цифровое телевидение" по Промо-тарифам в течение Промо-периода (90 календарных дней). Пакет - 299 руб/мес, Моно услуга - 199 руб/мес. По истечении Промо-периода тарификация Услуги или Пакета услуг производится в соответствии с Базовым или Специальным тарифным планом.
ПАКЕТ УСЛУГ (от 299 руб/мес) - только для НОВЫХ абонентов услуг Домашний Интернет и Интерактивное ТВ (подключаются 2 услуги одновременно).
МОНО-УСЛУГИ (от 199 руб/мес) могут подключить: НОВЫЕ абоненты услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ по промо-тарифу за 199 руб/мес
ДЕЙСТВУЮЩИЕ абоненты одной услуги Домашнего Интернета (ШПД) или Интерактивного ТВ (ТВ):
Абонент ШПД может доподключить ТВ по промо-тарифу 199 руб/мес
Абонент ТВ может доподключить ШПД по промо-тарифу 199 руб/мес
a. В акции Выгодное Лето (IPTV\ЦТВ) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции.
b. В акции Выгодное Лето (Интернет) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой Интернет активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой Интернет активной в период проведения акции.
c. В акции Выгодное Лето (пакетные предложения IPTV\ЦТВ) не принимают участие:
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор, расторгнутый в период проведения Акции
• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор
Акционное предложение действительно до 30.09.2016 г.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
299 ₽
В течение первых 3-х месяцев, с 4-ого месяца — 800 руб/мес
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по акции «Выгодное оборудование»
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка или TeleCARDS — 0 руб./мес. на 1 год, далее аренда по стандартной цене по акции «Выгодное оборудование»
- Количество каналов
- 124 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
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- Промо «Управление просмотром» – 60 дней бесплатно, далее по действующим тарифам.
- Попробуй «Идеальный HD» - первые 60 дней бесплатно, далее по тарифам
- Месяц антивируса бесплатно
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