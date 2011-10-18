Акция «Выгодное лето»

Потенциальный пользователь в результате участия в Акции получает право пользования услугой или Пакетом услуг «Домашний Интернет» и / или «Интерактивное телевидение» / "Цифровое телевидение" по Промо-тарифам в течение Промо-периода (90 календарных дней). Пакет - 299 руб/мес, Моно услуга - 199 руб/мес. По истечении Промо-периода тарификация Услуги или Пакета услуг производится в соответствии с Базовым или Специальным тарифным планом.

ПАКЕТ УСЛУГ (от 299 руб/мес) - только для НОВЫХ абонентов услуг Домашний Интернет и Интерактивное ТВ (подключаются 2 услуги одновременно).

МОНО-УСЛУГИ (от 199 руб/мес) могут подключить: НОВЫЕ абоненты услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ по промо-тарифу за 199 руб/мес

ДЕЙСТВУЮЩИЕ абоненты одной услуги Домашнего Интернета (ШПД) или Интерактивного ТВ (ТВ):

Абонент ШПД может доподключить ТВ по промо-тарифу 199 руб/мес

Абонент ТВ может доподключить ШПД по промо-тарифу 199 руб/мес

a. В акции Выгодное Лето (IPTV\ЦТВ) не принимают участие:

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой IPTV\ЦТВ активной в период проведения акции.

b. В акции Выгодное Лето (Интернет) не принимают участие:

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор (с услугой Интернет активной в период проведения акции ), расторгнутый в период проведения Акции

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор с услугой Интернет активной в период проведения акции.

c. В акции Выгодное Лето (пакетные предложения IPTV\ЦТВ) не принимают участие:

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть Договор, расторгнутый в период проведения Акции

• Абоненты, по адресу подключения которых, есть другой не расторгнутый Договор

Акционное предложение действительно до 30.09.2016 г.