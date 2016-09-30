Интернет-тариф от компании МГТС
Домашний Интернет GPON + Мобильный Интернет на планшете
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.09.2016
Есть 20 рублей? Есть Интернет!
Зачем платить за Интернет, когда вы в отпуске, в гостях у друзей или вдали от цивилизации? Играйте по своим правилам: оплачивайте Интернет только тогда, когда он нужен!
Специальное летнее предложение: Домашний Интернет и Интернет на планшете – всего за 20 рублей в день! Только в те дни, когда вы в сети.
- Оставьте заявку на подключение Домашнего Интернета GPON, если он у вас еще не подключен.
- Получите бесплатную SIM-карту, если у вас еще не подключен тариф «Планшет». Обратитесь для этого в любой Центр продаж и обслуживания МГТС.
- Активируйте SIM-карту: вставьте ее в мобильный телефон и совершите с него звонок длительностью не менее 1 минуты.
- Подключите тарифный план «Планшет»: наберите с мобильного телефона команду 1115301#✆
- Выходите в Интернет с планшета или домашнего компьютера в любой момент, когда это понадобится. Плата будет начисляться только за те дни, когда вы будете подключаться к сети Интернет.
- Оплачивайте Мобильный Интернет для планшета и Домашний Интернет GPON по Единому счету МГТС вместе с другими услугами связи.
С 01.10.2016 Плата за пакет будет составлять 600 руб./мес. и будет предоставляться 10 Гб/мес. мобильного трафика.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, 4G/LTE
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- 4G/LTE
- Абонентская плата
-
600 ₽
Всего 20 руб/сутки за факт выхода в Интернет
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- 1 Гб/сутки мобильного Интернета, действующего по всей России
- Плата списывается только при выходе в Интернет