Есть 20 рублей? Есть Интернет!

Зачем платить за Интернет, когда вы в отпуске, в гостях у друзей или вдали от цивилизации? Играйте по своим правилам: оплачивайте Интернет только тогда, когда он нужен!

Специальное летнее предложение: Домашний Интернет и Интернет на планшете – всего за 20 рублей в день! Только в те дни, когда вы в сети.

Оставьте заявку на подключение Домашнего Интернета GPON, если он у вас еще не подключен.

Получите бесплатную SIM-карту, если у вас еще не подключен тариф «Планшет». Обратитесь для этого в любой Центр продаж и обслуживания МГТС.

Активируйте SIM-карту: вставьте ее в мобильный телефон и совершите с него звонок длительностью не менее 1 минуты.

Подключите тарифный план «Планшет»: наберите с мобильного телефона команду 1115301#✆

Выходите в Интернет с планшета или домашнего компьютера в любой момент, когда это понадобится. Плата будет начисляться только за те дни, когда вы будете подключаться к сети Интернет.

Оплачивайте Мобильный Интернет для планшета и Домашний Интернет GPON по Единому счету МГТС вместе с другими услугами связи.

С 01.10.2016 Плата за пакет будет составлять 600 руб./мес. и будет предоставляться 10 Гб/мес. мобильного трафика.