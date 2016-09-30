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Интернет-тариф от компании МГТС

Домашний Интернет GPON + Мобильный Интернет на планшете

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.09.2016

Есть 20 рублей? Есть Интернет!

Зачем платить за Интернет, когда вы в отпуске, в гостях у друзей или вдали от цивилизации? Играйте по своим правилам: оплачивайте Интернет только тогда, когда он нужен!

Специальное летнее предложение: Домашний Интернет и Интернет на планшете – всего за 20 рублей в день! Только в те дни, когда вы в сети.

  • Оставьте заявку на подключение Домашнего Интернета GPON, если он у вас еще не подключен.
  • Получите бесплатную SIM-карту, если у вас еще не подключен тариф «Планшет». Обратитесь для этого в любой Центр продаж и обслуживания МГТС.
  • Активируйте SIM-карту: вставьте ее в мобильный телефон и совершите с него звонок длительностью не менее 1 минуты.
  • Подключите тарифный план «Планшет»: наберите с мобильного телефона команду 1115301#✆
  • Выходите в Интернет с планшета или домашнего компьютера в любой момент, когда это понадобится. Плата будет начисляться только за те дни, когда вы будете подключаться к сети Интернет.
  • Оплачивайте Мобильный Интернет для планшета и Домашний Интернет GPON по Единому счету МГТС вместе с другими услугами связи.

С 01.10.2016 Плата за пакет будет составлять 600 руб./мес. и будет предоставляться 10 Гб/мес. мобильного трафика.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, 4G/LTE
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • 4G/LTE
Абонентская плата
600 ₽

Всего 20 руб/сутки за факт выхода в Интернет

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • 1 Гб/сутки мобильного Интернета, действующего по всей России
  • Плата списывается только при выходе в Интернет