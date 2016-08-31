Тест-драйв Дом.ru за 1 руб/мес на все лето

Абонентская плата за первый месяц — 1 руб.

Интернет, Дом.ru TV, Телефония — 1 руб. до конца лета

Любой телематический пакет каналов — 1 руб. до конца лета

Любой кубик Конструктора — 1 руб. до конца лета

Стоимость установки оборудования — 1 руб.

В акции участвуют и новые, и уже действующие абоненты.

Акция действует до 31.08.2016 г.

В течение периода с момента начала тест-драйва до 19.08.2016 Абонент может подключать любые доступные для него сервисы за 1 рубль до конца лета.