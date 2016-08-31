Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Дом.ru

Тест-драйв

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

Тест-драйв Дом.ru за 1 руб/мес на все лето

  • Абонентская плата за первый месяц — 1 руб.
  • Интернет, Дом.ru TV, Телефония — 1 руб. до конца лета
  • Любой телематический пакет каналов — 1 руб. до конца лета
  • Любой кубик Конструктора — 1 руб. до конца лета
  • Стоимость установки оборудования — 1 руб.

В акции участвуют и новые, и уже действующие абоненты.

Акция действует до 31.08.2016 г.
В течение периода с момента начала тест-драйва до 19.08.2016 Абонент может подключать любые доступные для него сервисы за 1 рубль до конца лета.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Приставка Humax 9000 или CAM-модуль

Абонент сам выбирает телематические пакеты телеканалов, которые он будет смотреть.

Количество каналов
162 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
    • Бесплатные антивирусы
    • Скоростной бонус до 100 Мбит/с
    • Родительский контроль Дом.ru
    • Родительский контроль Safe Kids