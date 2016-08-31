Интернет-тариф от компании Дом.ru
Тест-драйв
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Акция
действительно
Тест-драйв Дом.ru за 1 руб/мес на все лето
- Абонентская плата за первый месяц — 1 руб.
- Интернет, Дом.ru TV, Телефония — 1 руб. до конца лета
- Любой телематический пакет каналов — 1 руб. до конца лета
- Любой кубик Конструктора — 1 руб. до конца лета
- Стоимость установки оборудования — 1 руб.
В акции участвуют и новые, и уже действующие абоненты.
Акция действует до 31.08.2016 г.
В течение периода с момента начала тест-драйва до 19.08.2016 Абонент может подключать любые доступные для него сервисы за 1 рубль до конца лета.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Приставка Humax 9000 или CAM-модуль
Абонент сам выбирает телематические пакеты телеканалов, которые он будет смотреть.
- Количество каналов
- 162 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Бесплатные антивирусы
- Скоростной бонус до 100 Мбит/с
- Родительский контроль Дом.ru
- Родительский контроль Safe Kids
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