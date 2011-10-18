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Интернет-тариф от компании Билайн

Всё в одном за 801

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
801 ₽

Плата за Интернет+ТВ — 1 руб/мес, 800 руб/мес — плата за мобильный тариф с 7 Гб, 1000 минутами и 500 СМС

Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию

Срок рассрочки: 2 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
Комментарий оператора

Всё в одном

Домашний интернет и ТВ за 1 рубль в месяц при подключении мобильных тарифов «ВСЁ!»

«ВСЁ в одном» — это безлимитная мобильная связь, Домашний интернет и ТВ в одном предложении.
Подключай мобильный тариф «ВСЁ!» и плати за Домашний интернет и ТВ всего 1 рубль в месяц.
Интернет и ТВ за 1 рубль — это не акция! Это навсегда!

При переходе от другого оператора номер сохраняется.