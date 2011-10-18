Всё в одном

Домашний интернет и ТВ за 1 рубль в месяц при подключении мобильных тарифов «ВСЁ!»

«ВСЁ в одном» — это безлимитная мобильная связь, Домашний интернет и ТВ в одном предложении.

Подключай мобильный тариф «ВСЁ!» и плати за Домашний интернет и ТВ всего 1 рубль в месяц.

Интернет и ТВ за 1 рубль — это не акция! Это навсегда!

При переходе от другого оператора номер сохраняется.