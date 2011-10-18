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Интернет-тариф от компании Билайн

Всё в одном за 1201

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 201 ₽

Плата за Интернет+ТВ — 1 руб/мес, 1200 руб/мес — плата за мобильный тариф с 10 Гб, 2000 минутами и 1000 СМС

Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию

Срок рассрочки: 2 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Тариф телевидения «Базовый 2.0»

Включена услуга «Возврат эфира», которая позволяет смотреть всё самое интересное за последние 48 часов.

Количество каналов
125 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
Комментарий оператора

Всё в одном

Домашний интернет и ТВ за 1 рубль в месяц при подключении мобильных тарифов «ВСЁ!»

«ВСЁ в одном» — это безлимитная мобильная связь, Домашний интернет и ТВ в одном предложении.
Подключай мобильный тариф «ВСЁ!» и плати за Домашний интернет и ТВ всего 1 рубль в месяц.
Интернет и ТВ за 1 рубль — это не акция! Это навсегда!

При переходе от другого оператора номер сохраняется.