Интернет-тариф от компании Билайн
Всё в одном за 1801
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
1 801 ₽
Плата за Интернет+ТВ — 1 руб/мес, 1800 руб/мес — плата за мобильный тариф с 15 Гб, 3000 минутами и 3000 СМС
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Тариф телевидения «Базовый 2.0»
Включена услуга «Возврат эфира», которая позволяет смотреть всё самое интересное за последние 48 часов.
- Количество каналов
- 125 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Мобильное ТВ: 25 каналов
- Комментарий оператора
Всё в одном
Домашний интернет и ТВ за 1 рубль в месяц при подключении мобильных тарифов «ВСЁ!»
«ВСЁ в одном» — это безлимитная мобильная связь, Домашний интернет и ТВ в одном предложении.
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При переходе от другого оператора номер сохраняется.