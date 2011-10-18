Интернет-тариф от компании Цифра Один
Супер Лето!
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.06.2016 до 31.08.2016
Акция «Супер Лето!»
Кто может принять участие в акции: новые абоненты, которые ранее никогда не пользовались услугой доступа в Интернет или были отключены не позднее, чем 1 мая 2016 г, и проживающие в МОСКВЕ в пределах МКАД
Авансовый платеж при подключении в счет абонентской платы: 600 руб.
С 01.09.2016г осуществляется автоматический переход на акционный тариф "Надо брать": 500 руб/мес - 100 Мбит/с- при наличии на лицевом счете средств, достаточных для выполнения условий подключения к акции "Надо брать". В ином случае устанавливается тариф "Супер Первый"
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 100 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Бесплатное IPTV с 20 каналами