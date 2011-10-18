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Интернет-тариф от компании Цифра Один

Супер Лето!

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.06.2016 до 31.08.2016

Акция «Супер Лето!»

Кто может принять участие в акции: новые абоненты, которые ранее никогда не пользовались услугой доступа в Интернет или были отключены не позднее, чем 1 мая 2016 г, и проживающие в МОСКВЕ в пределах МКАД

Авансовый платеж при подключении в счет абонентской платы: 600 руб.

С 01.09.2016г осуществляется автоматический переход на акционный тариф "Надо брать": 500 руб/мес - 100 Мбит/с- при наличии на лицевом счете средств, достаточных для выполнения условий подключения к акции "Надо брать". В ином случае устанавливается тариф "Супер Первый"

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
100 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Бесплатное IPTV с 20 каналами