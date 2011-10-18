Акция «Супер Лето!»

Кто может принять участие в акции: новые абоненты, которые ранее никогда не пользовались услугой доступа в Интернет или были отключены не позднее, чем 1 мая 2016 г, и проживающие в МОСКВЕ в пределах МКАД

Авансовый платеж при подключении в счет абонентской платы: 600 руб.

С 01.09.2016г осуществляется автоматический переход на акционный тариф "Надо брать": 500 руб/мес - 100 Мбит/с- при наличии на лицевом счете средств, достаточных для выполнения условий подключения к акции "Надо брать". В ином случае устанавливается тариф "Супер Первый"