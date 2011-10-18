Интернет-тариф от компании Билайн
Всё в одном за 301
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
301 ₽
Плата за Интернет+ТВ — 1 руб/мес, 300 руб/мес — плата за мобильный тариф с 400 мин., 400 SMS, 4 Гб
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию
Срок рассрочки: 2 года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 15 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Мобильное ТВ: 25 каналов