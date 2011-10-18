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Интернет-тариф от компании Билайн

Всё в одном за 301

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
301 ₽

Плата за Интернет+ТВ — 1 руб/мес, 300 руб/мес — плата за мобильный тариф с 400 мин., 400 SMS, 4 Гб

Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию

Срок рассрочки: 2 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
15 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги