Интернет-тариф от компании PIN
Дачный
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Акция
действительно до 01.08.2016
Тариф «Дачный»
Тарифный план действует только для новых абонентов.
Стоимость тарифа - 99 рублей за один календарный месяц. Срок его действия: три месяца с момента подключения, оплата производится сразу за весь период действия тарифа. По истечении трех месяцев после подключения, все Абоненты автоматически будут переведены на тарифный план "Абонемент 3 месяца".
Для перехода на другой тариф, необходимо обратиться в контактный центр. Подключение на данный тариф производится до 1 августа.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
99 ₽
В течение первых 3-х месяцев
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Доступ к ресурсам PIN-IX как к локальным
- Доступ к ресурсам yandex.ru как к локальным
- Доступ к ресурсам большинства сетей Санкт-Петербурга как к локальным
- Внешний статический IP-адрес
- Бесплатный хостинг
- На всех тарифных планах ресурсы, получаемые через SPB-IX и MSK-IX, доступны на скорости 100Мбит/сек