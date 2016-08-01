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Интернет-тариф от компании PIN

Дачный

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Акция
действительно до 01.08.2016

Тариф «Дачный»

Тарифный план действует только для новых абонентов.

Стоимость тарифа - 99 рублей за один календарный месяц. Срок его действия: три месяца с момента подключения, оплата производится сразу за весь период действия тарифа. По истечении трех месяцев после подключения, все Абоненты автоматически будут переведены на тарифный план "Абонемент 3 месяца".

Для перехода на другой тариф, необходимо обратиться в контактный центр. Подключение на данный тариф производится до 1 августа.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
99 ₽

В течение первых 3-х месяцев

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Доступ к ресурсам PIN-IX как к локальным
  • Доступ к ресурсам yandex.ru как к локальным
  • Доступ к ресурсам большинства сетей Санкт-Петербурга как к локальным
  • Внешний статический IP-адрес
  • Бесплатный хостинг
  • На всех тарифных планах ресурсы, получаемые через SPB-IX и MSK-IX, доступны на скорости 100Мбит/сек