Тариф «Дачный»

Тарифный план действует только для новых абонентов.

Стоимость тарифа - 99 рублей за один календарный месяц. Срок его действия: три месяца с момента подключения, оплата производится сразу за весь период действия тарифа. По истечении трех месяцев после подключения, все Абоненты автоматически будут переведены на тарифный план "Абонемент 3 месяца".

Для перехода на другой тариф, необходимо обратиться в контактный центр. Подключение на данный тариф производится до 1 августа.