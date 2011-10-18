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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный тариф 100 для абонентов ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет — 300 рублей.

Тариф "Постоянный" это безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, необходимое оборудование и выгодная цена без промо-периода с первого дня!! Предложение действительно для существующих абонентов услуг «Домашнее Цифровое МТС ТВ», "Домашнее МТС ТВ".

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет