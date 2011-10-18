Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный тариф 100 для абонентов ТВ
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действительно
Постоянные цены! Интернет — 300 рублей.
Тариф "Постоянный" это безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, необходимое оборудование и выгодная цена без промо-периода с первого дня!! Предложение действительно для существующих абонентов услуг «Домашнее Цифровое МТС ТВ», "Домашнее МТС ТВ".
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, GPON
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- GPON
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет