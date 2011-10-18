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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный 70

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет — 350 рублей.

Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов услуги "Домашний Интернет". Выгодная цена навсегда.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
350 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет