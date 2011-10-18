Постоянные цены! Интернет — 250 рублей.

Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».

Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для существующих абонентов услуги "Домашнее Цифровое МТС ТВ" или "Домашнее МТС ТВ". Выгодная цена навсегда.