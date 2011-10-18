Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 70 + ТВ
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Постоянные цены! Интернет — 600 рублей.
Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов при одновременном подключении услуг "Домашний Интернет" и "Домашнее Цифровое МТС ТВ". Выгодная цена навсегда.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 600 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
70 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка или карта для телевизора
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 134 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD