Постоянный 70 + ТВ

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет — 600 рублей. Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов при одновременном подключении услуг "Домашний Интернет" и "Домашнее Цифровое МТС ТВ". Выгодная цена навсегда. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 70 Мбит/с