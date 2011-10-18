Интернет-тариф от компании Инетком
x550
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 80 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер Wi-Fi 100 Мбит/с
Покупка: 2000 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- -просмотр на ПК бесплатно
- -SMART TV бесплатно
- -ТВ-приставка: 200 руб/мес
- Количество каналов
- 10 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
Бесплатно:
- Пакет ТВ каналов «Открытый» (10 каналов)
- Виртуальный видеомагнитофон, который позволяет записывать и просматривать любимые передачи
- Электронный почтовый ящик объёмом 10 ГБ
- DropMeFiles, сервис мгновенной передачи файлов
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