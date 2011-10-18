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Интернет-тариф от компании Инетком

x800

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Роутер Wi-Fi 1000 Мбит/с (1 Гбит/с)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • -просмотр на ПК бесплатно
  • -SMART TV бесплатно
  • -ТВ-приставка: 200 руб/мес
Количество каналов
10 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги

Бесплатно:

    • Пакет ТВ каналов «Открытый» (10 каналов)
    • Виртуальный видеомагнитофон, который позволяет записывать и просматривать любимые передачи
    • Электронный почтовый ящик объёмом 10 ГБ
    • DropMeFiles, сервис мгновенной передачи файлов