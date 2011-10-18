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Интернет-тариф от компании Инетком

Комбо-550

К сожалению, этот тариф не активен.
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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • -просмотр на ПК бесплатно
  • -SMART TV бесплатно
  • -ТВ-приставка: 200 руб/мес
Количество каналов
136 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD