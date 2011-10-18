Акция «Выгодное лето»

Первые три месяца абонентская плата составит 149 руб/мес, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Выгодное лето», начинается тарификация по базовому тарифам 650 руб/мес.

Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.