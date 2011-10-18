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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Акция «Выгодное лето» до 100 Мбит/с

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Акция
действительно с 01.06.2016 до 30.09.2016

Акция «Выгодное лето»

Первые три месяца абонентская плата составит 149 руб/мес, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Выгодное лето», начинается тарификация по базовому тарифам 590 руб/мес.

Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
149 ₽

В течение первых 3-х месяцев, с 4-го месяца - 590 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 300 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер D-Link DIR-620
* Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес * Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Опция «Ночное ускорение»
  • Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес