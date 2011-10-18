Интернет-тариф от компании Ростелеком
Акция «Выгодное лето» до 200 Мбит/с + ТВ Пакет «Твой Стартовый»
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Акция
действительно с 01.06.2016 до 30.09.2016
Акция «Выгодное лето»
Первые три месяца абонентская плата составит 299 руб/мес, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Выгодное лето», начинается тарификация по базовому тарифам 960 руб/мес.
Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
-
299 ₽
В течение первых 3-х месяцев, с 4-го месяца - 960 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 300 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
- Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт»
- аренда: 1 руб/мес
- покупка: 3590 руб.
- Количество каналов
- 123 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Опция «Ночное ускорение»
- Услуга «Мультискрин *Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес