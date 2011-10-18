Акция «Интернет навсегда»

Первые три месяца скорость составит 100 Мбит/с, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Интернет навсегда», скорость составит 45 Мбит/с, абонентская плата останется без изменений.

Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.