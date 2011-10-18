Интернет-тариф от компании Ростелеком
Акция «Интернет навсегда» до 100 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 01.06.2016 до 31.08.2016
Акция «Интернет навсегда»
Первые три месяца скорость составит 100 Мбит/с, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Интернет навсегда», скорость составит 45 Мбит/с, абонентская плата останется без изменений.
Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
- 299 ₽
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 300 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер Sagemcom F@ST 1744
- Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
- Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
В течение первых 3-х месяцев, с 4-го месяца — 45 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет