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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Акция «Интернет навсегда» до 100 Мбит/с

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Акция
действительно с 01.06.2016 до 31.08.2016

Акция «Интернет навсегда»

Первые три месяца скорость составит 100 Мбит/с, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Интернет навсегда», скорость составит 45 Мбит/с, абонентская плата останется без изменений.

Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
299 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 300 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер Sagemcom F@ST 1744

  • Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
  • Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

В течение первых 3-х месяцев, с 4-го месяца — 45 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет