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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Игровой 11 Мбит/с

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действительно

Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком».

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

  • Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, включающий: + 50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к опыту экипажа
  • Советский танк 8 уровня - Т 44 100 (Р) (Элитная техника)
  • Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой»
  • Слот в ангаре, доступный для новой техники
  • 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа

Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 11 Мбит/с
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Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
850 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
11 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes
  • Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
  • Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
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