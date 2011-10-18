Интернет-тариф от компании Ростелеком
Игровой 250 Мбит/с
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Акция
действительно
В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:
премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"
Для игроков "World of tanks":
- Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
- 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
- Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
- Дополнительный слот в ангаре
Для игроков "Blade & Soul":
- Костюм Обличье демона
- Премиум-статус на 7 дней
- Постоянные бафы
- Бонусные предметы раз в неделю
Для игроков "Lineage 2":
- Браслет черного медведя на 30 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Для игроков "Point Blank":
- Уникальный скин на 7 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 250 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 870 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 250 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
250 Мбит/с
- Интернет на максимальной скорости
- Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес