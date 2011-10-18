Интернет-тариф от компании Бизнес Телеком
10 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
Тариф только для юридических лиц
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
До 10 тыс. руб.
- Абонентская плата
- 10 900 ₽
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Телефония
- HD телевидение