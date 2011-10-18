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Интернет-тариф от компании MNS.ru

Старт на 3 мес.

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Акционный тариф для всех новых абонентов!

Безлимитный интернет на скорости 50 Мбит/сек c 19:00 до 02:00, в остальное время — 100 Мбит/с

Яндекс, социальная сеть ВКонтакте и Торренты – локально, на скорости 100 Мбит/с, даже при отрицательном балансе;
Внешний IP с доступом по всем портам без абонентской платы.
Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения;
При подключении необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб.)
После окончания действия тарифа, вы можете выбрать любой из действующих тарифов: Ярче солнца, Легче воздуха или Быстрее света.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
200 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 50 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • 35 бесплатных ТВ каналов на ПК или SMART TV
  • Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
  • Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы