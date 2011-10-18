Акционный тариф для всех новых абонентов!

Безлимитный интернет на скорости 50 Мбит/сек c 19:00 до 02:00, в остальное время — 100 Мбит/с

Яндекс, социальная сеть ВКонтакте и Торренты – локально, на скорости 100 Мбит/с, даже при отрицательном балансе;

Внешний IP с доступом по всем портам без абонентской платы.

Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения;

При подключении необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб.)

После окончания действия тарифа, вы можете выбрать любой из действующих тарифов: Ярче солнца, Легче воздуха или Быстрее света.