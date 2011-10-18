Интернет-тариф от компании MNS.ru
Старт на 3 мес.
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Акционный тариф для всех новых абонентов!
Безлимитный интернет на скорости 50 Мбит/сек c 19:00 до 02:00, в остальное время — 100 Мбит/с
Яндекс, социальная сеть ВКонтакте и Торренты – локально, на скорости 100 Мбит/с, даже при отрицательном балансе;
Внешний IP с доступом по всем портам без абонентской платы.
Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения;
При подключении необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб.)
После окончания действия тарифа, вы можете выбрать любой из действующих тарифов: Ярче солнца, Легче воздуха или Быстрее света.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 200 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 50 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- 35 бесплатных ТВ каналов на ПК или SMART TV
- Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
- Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы