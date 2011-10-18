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Интернет-тариф от компании Бизнес Телеком

20 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Тариф только для юридических лиц

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

До 10 тыс. руб.

Абонентская плата
16 900 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Телефония
  • HD телевидение