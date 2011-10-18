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Интернет-тариф от компании Бизнес Телеком

Интернет в офис

Акция
действительно

Тариф предназначен для юридических лиц

Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения

Необходимо техническое обследование

Абонентская плата
2 500 ₽

Конечная стоимость зависит от масштабов организации

Оборудование
Бесплатно
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1000 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1000 Мбит/с

Скорость до 1 Гбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
124 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD