Интернет-тариф от компании Бизнес Телеком
Интернет в офис
Акция
действительно
Тариф предназначен для юридических лиц
Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
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Необходимо техническое обследование
- Абонентская плата
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2 500 ₽
Конечная стоимость зависит от масштабов организации
- Оборудование
- Бесплатно
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
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1000 Мбит/с
Скорость до 1 Гбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 124 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD