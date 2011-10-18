Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Мой дом 100 (для частного сектора)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Стоимость подключения рассчитывается индивидуально и зависит от удаленности объекта от основной сети провайдера
- Абонентская плата
- 1 300 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Нет