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Интернет-тариф от компании 2КОМ

100 за 100

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 31.08.2016

Цена — ниже некуда!

Интернет подключение быстро и легко!

Заполняйте заявку прямо сейчас и наслаждайтесь скоростным интернетом!

  • Скорость на тарифе 100 Мб/с
  • Стоимость 100 р/месяц в течение 3-х месяцев после подключения
  • При подключении абонент вносит на Лицевой счет аванс в размере 1000 р. (одна тысяча рублей), которая расходуется на оплату услуг 2КОМ. На покупку оборудования тысяча рублей не расходуется.
  • По истечении третьего месяца происходит автоматический переход на тарифный план «Интернет 100» со скоростью 100 Мб/с за 500 р/мес

Тариф доступен для подключения только для новых абонентов!

Постоянная акция

Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2016 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.

Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2016 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
100 ₽

В течение 3-х месяцев после подключения, с 4-ого месяца абонентская плата составит 500 р/месяц. При подключении абонент вносит на Лицевой счет аванс в размере 1000, которая расходуется на оплату услуг 2КОМ.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
69 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет