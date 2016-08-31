Цена — ниже некуда!

Интернет подключение быстро и легко!

Заполняйте заявку прямо сейчас и наслаждайтесь скоростным интернетом!

Скорость на тарифе 100 Мб/с

Стоимость 100 р/месяц в течение 3-х месяцев после подключения

При подключении абонент вносит на Лицевой счет аванс в размере 1000 р. (одна тысяча рублей), которая расходуется на оплату услуг 2КОМ. На покупку оборудования тысяча рублей не расходуется.

По истечении третьего месяца происходит автоматический переход на тарифный план «Интернет 100» со скоростью 100 Мб/с за 500 р/мес

Тариф доступен для подключения только для новых абонентов!

Постоянная акция

Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2016 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.

Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2016 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).