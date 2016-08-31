100 за 100
Цена — ниже некуда!
Интернет подключение быстро и легко!
Заполняйте заявку прямо сейчас и наслаждайтесь скоростным интернетом!
- Скорость на тарифе 100 Мб/с
- Стоимость 100 р/месяц в течение 3-х месяцев после подключения
- При подключении абонент вносит на Лицевой счет аванс в размере 1000 р. (одна тысяча рублей), которая расходуется на оплату услуг 2КОМ. На покупку оборудования тысяча рублей не расходуется.
- По истечении третьего месяца происходит автоматический переход на тарифный план «Интернет 100» со скоростью 100 Мб/с за 500 р/мес
Тариф доступен для подключения только для новых абонентов!
Постоянная акция
Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2016 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.
Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2016 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
100 ₽
В течение 3-х месяцев после подключения, с 4-ого месяца абонентская плата составит 500 р/месяц. При подключении абонент вносит на Лицевой счет аванс в размере 1000, которая расходуется на оплату услуг 2КОМ.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 69 ₽
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет