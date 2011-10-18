Лето с Wifire 50 + Wifire TV 50

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Акция действительно с 05.07.2016 до 01.09.2016 Wifire Лето Абоненту предоставляется скидка в размере стоимости абонентской платы Тариф доступен только для новых абонентов. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с