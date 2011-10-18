Интернет-тариф от компании Wifire
Лето с Wifire 50 + Wifire TV 50
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.07.2016 до 01.09.2016
Wifire Лето
Абоненту предоставляется скидка в размере стоимости абонентской платы
Тариф доступен только для новых абонентов.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 800 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка:
Рассрочка 120 руб./мес.
Выкуп 3900 руб.
- Количество каналов
- 50 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD