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Интернет-тариф от компании Wifire

Лето с Wifire 50 + Wifire TV 50

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.07.2016 до 01.09.2016

Wifire Лето

Абоненту предоставляется скидка в размере стоимости абонентской платы

Тариф доступен только для новых абонентов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка:
Рассрочка 120 руб./мес.
Выкуп 3900 руб.

Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD