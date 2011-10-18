Интернет-тариф от компании Wifire
Лето с Wifire 50 + Wifire Mobile 4.1
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
Скорость мобильного интернета Wifire Mobile — 4,1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильный интернетаWifire Mobile со скоростью 4,1 Мбит/с