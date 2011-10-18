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Интернет-тариф от компании Wifire

Лето с Wifire 50 + Wifire Mobile 4.1

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

Скорость мобильного интернета Wifire Mobile — 4,1 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Мобильный интернетаWifire Mobile со скоростью 4,1 Мбит/с