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Интернет-тариф от компании Wifire

Лето с Wifire 50+Wifire TV 50+Wifire Mobile 4.1

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.07.2016 до 01.09.2016

Wifire Лето

Абоненту предоставляется скидка в размере стоимости абонентской платы

Тариф доступен только для новых абонентов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 100 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

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Скидка в размере стоимости абонентской платы

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

Скорость мобильного интернета Wifire Mobile — 4,1 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

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Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Мобильный интернетаWifire Mobile со скоростью 4,1 Мбит/с