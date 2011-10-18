Акция «Выгодная рассрочка»

Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.