Пакет «Игровой»: Интернет+Интерактивное ТВ
В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:
премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"
Для игроков "World of tanks":
- Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
- 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
- Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
- Дополнительный слот в ангаре
Для игроков "Blade & Soul":
- Костюм Обличье демона
- Премиум-статус на 7 дней
- Постоянные бафы
- Бонусные предметы раз в неделю
Для игроков "Lineage 2":
- Браслет черного медведя на 30 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Для игроков "Point Blank":
- Уникальный скин на 7 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
- подключение при помощи Ethernet, GPON
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Ethernet
- GPON
- Абонентская плата
- 1 050 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Комментарий к оборудованию
-
Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
- Интернет на максимальной скорости
- Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Акция «Выгодная рассрочка»
ТВ-приставка в рассрочку за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
- Количество каналов
- 119 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
- ТВ-пакет ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
- Антивирус Kaspersky Internet Security2 месяца в подарок при подключении ежемесячной подписки, далее 139 руб/мес